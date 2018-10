Danske Banks forhold til velhavere ramt af hvidvasksag.

Danske Bank er ifølge ny undersøgelse faldet langt ned ad listen over velhaveres foretrukne bank.

Danske Bank var for to år siden den foretrukne af de fem store blandt de mest velhavende kunder.

Nu ligger banken sidst i det samme felt, viser en undersøgelse foretaget af konsulenthuset Prospera.

Det skriver Jyllands-Postens Finans.

Imens er Nykredit på to år gået præcis den modsatte vej - fra femte- til førstepladsen.

Hos Danske Bank tilskriver man hvidvasksagen den negative udvikling.

- Det er specielt på to områder – brand og etik – at vi falder, og det har en klar sammenhæng med hele Estlandsagen, siger Lars Ellehave-Andersen, som er direktør for Danske Banks enhed for wealth management eller private banking-enhed.

Seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull er enig i den vurdering og siger til Finans, at velhavere vil være stolte af deres forbindelser.

- Velhavere vil gerne være stolte af det, de laver, og af dem, de omgås. De vil derfor også gerne have den bedste bank og ikke én, hvor der er noget galt, og hvor man bliver nødt til at forholde sig til hvidvasksagen, siger han.

Den estiske hvidvasksag er blevet oprullet af Berlingske Business siden foråret 2017.

I september viste en intern rapport fra Danske Bank, hvordan op til 1500 milliarder kroner var flydt igennem bankens estiske filial uden nævneværdig kontrol.

Det på trods af at banken siden 2007 var blevet advaret af myndigheder og ikke mindst en intern whistleblower.

Sagen har ført til en lang række topfolks afsked fra banken - blandt andet nu forhenværende administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Bestyrelsesformand Ole Andersen har indikeret, at han er på vej ud også.

- Det handler meget om, at kunderne er glade for den rådgiver, de møder i hverdagen, men enormt skuffede over den bank, de har set i Estland-sagen.

- Og så handler det om ikke at stikke hovedet i busken på nogen måde. Vi skal ud til kunderne og tale med dem. Det tror jeg er vigtigt, siger Lars Ellehave-Andersen fra Danske Bank til Finans.

/ritzau/