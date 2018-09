Danske Banks hvidvasksag giver skeptiske kunder

Danskerne er meget loyale over for deres bank trods dårlige sager i pressen, lyder det fra bankekspert.

Danske Bank har de seneste måneder været i strid modvind som følge af sagen om hvidvask for milliarder i Estland.

Onsdag kommer den foreløbige kulmination, når Danske Bank offentliggør resultatet af en intern undersøgelse, der skal afdække omfanget af hvidvask gennem banken og muligvis placere et ansvar.

Forud for resultatet af undersøgelsen har sagen mødt skepsis blandt kunderne, og ifølge analysevirksomheden Voxmeter mistede banken 28.000 privatkunder i første halvdel af 2018.

Den tendens har taget fart de seneste måneder, fortæller administrerende direktør Christian Stjer fra Voxmeter.

- Vi kan se, at den negative udvikling har taget fart hen over sommeren. Flere og flere nævner hvidvasksagen som årsag til, at de skifter bank, siger han.

Ifølge Berlingske Business er Danske Banks estiske afdeling blevet brugt til at hvidvaske mindst 53 milliarder kroner i perioden 2007 til 2015.

Otte ud af ti danskere har ifølge Voxmeter hørt om hvidvasksagen, og det har kostet på bankens omdømme, der ellers har været i bedring siden 2013.

Danske Bank har nu det dårligste ry blandt de 20 største banker i Danmark.

Ifølge organisationen Oxfam IBIS har 54 ud af landets 98 kommuner Danske Bank som den primære bankforbindelse.

Enkelte overvejer at skifte bank som følge af sagen - herunder Odsherred Kommune.

- Vi har nogle moralske kodekser om de samarbejdspartnere, vi har i kommunen. De skal selvfølgelig opføre sig ordentligt, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

En række andre kommuner fortæller, at de ikke har planer om at skifte væk fra Danske Bank.

- Anklager om hvidvask i en af Danske Banks internationale afdelinger har ingen sammenhæng til vores aftale om daglige bankforretninger, skriver Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), i en mail.

Ifølge bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet får hvidvasksagen næppe kunderne til at flygte i hobetal.

Han peger på, at danskere generelt set er meget loyale over for deres bank og sjældent skifter. Nye kunder kan blive dog blive en udfordring.

- Hvis man aktivt er ude at kigge efter en ny bank, så er det sværere at vælge Danske Bank i øjeblikket, medmindre man får banken anbefalet, siger han.

/ritzau/