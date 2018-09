Danske Banks topchef stopper efter skandale

Thomas F. Borgen, administrerende direktør for Danske Bank, fratræder sin stilling efter hvidvaskskandale.

Danske Banks administrerende direktør, Thomas F. Borgen, stopper som konsekvens af hvidvaskskandale, oplyser Danske Bank i en fondsbørsmeddelelse.

Borgen bliver dog i stillingen, indtil en ny chef er fundet.

Beskeden kommer, samme dag som en intern undersøgelse bliver præsenteret.

Den er den hidtidige kulmination på et årelangt forløb, hvor potentielt massiv hvidvask af penge fra blandt andet Rusland og Aserbajdsjan gennem Danske Banks estiske filial fra 2007 til 2015 er blevet oprullet.

- Det er åbenlyst, at Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar i sagen om mulig hvidvask i Estland.

- Det beklager jeg dybt. Selv om den eksterne advokatundersøgelse konkluderer, at jeg har levet op til mine juridiske forpligtelser, mener jeg, det rigtige for alle parter er, at jeg fratræder, skriver Thomas F. Borgen i meddelelsen.

Han erkender i meddelelsen, at han har "det ledelsesmæssige ansvar".

Presset på Thomas F. Borgen er steget og steget, i takt med at det er kommet frem, at han tidligt var informeret om den potentielle hvidvask i den estiske filial. Dog uden hurtigt at stoppe de mulige ulovligheder.

- Det er med beklagelse, at vi skal sige farvel til Thomas Borgen. Vi har naturligvis løbende drøftet situationen, og jeg deler hans vurdering og respekterer hans beslutning, som jeg er enig i, er den rigtige, skriver bestyrelsesformand Ole Andersen i meddelelsen.

I en separat meddelelse skriver Danske Bank, at man trods en stor intern undersøgelse ikke har kunnet "fastlægge det præcise omfang" af, hvor mange milliarder i mistænkelige transaktioner, der er røget gennem den estiske afdeling.

