Danske Banks troværdighed når historisk lavpunkt

Sagen om hvidvask for milliarder i Estland har fået omverdenen til at se med skeptiske briller på Danske Bank.

Sagen om hvidvask for milliarder i Estland har betydet, at Danske Banks omdømme har lidt et alvorligt knæk.

Det viser en måling fra analysehuset Voxmeter, skriver Finans.

Lidt over 40 procent af danskerne finder banken troværdig, mens det tidligere i år var over 70 procent.

Målingen fra Voxmeter viser desuden, at banken har mistet mellem 49.122 og 68.696 kunder i løbet af 2018.

- Det er et kundeskred, som tangerer det, vi så, da Danske Bank sidst var i stor krise for blot fem-seks år siden.

- Og vores målinger indikerer, at nedturen ikke har toppet endnu, siger Christan Stjer, der er administrerende direktør for Voxmeter, til Finans.

Tilliden til banken er nu på et lavere niveau end i 2012-2013, hvor Danske Bank også var i heftig modvind.

Dengang skyldtes krisen blandt andet kampagnen kaldet New Normal - New Standards, hvor banken forsøgte at skabe et billede af sig selv som en ansvarlig og anderledes bank.

Den fik en hård medfart, blandt andet fordi den danske stat finansierede store bankpakker efter finanskrisen.

Året efter indførte banken et gebyr for almindelige konti, der fik kunder i tusindtal til at skifte bank.

Men i de seneste år har Danske Bank genvundet en del af tilliden, indtil hvidvasksagen for alvor begyndte at rulle tidligere i 2018.

Hos Danske Bank siger den midlertidige direktør, Jesper Nielsen, at han godt kan forstå danskernes reaktion.

Han erkender, at banken ikke har gjort det godt nok i sagen, og at den forsøger at gå i dialog med kunderne og undskylde.

Mens mange kunder har forladt Danske Bank i løbet af året, har særligt lokale og regionale banker fået nye om bord, viser undersøgelsen fra Voxmeter.

/ritzau/