Danske Banks whistleblower træder frem

En central karakter i sagen om Danske Banks potentielle hvidvask i Estland, whistlebloweren, er trådt frem.

Whistlebloweren, der advarede Danske Bank om potentiel hvidvask, træder frem. Han er tidligere chef for Danske Markets afdeling i Baltikum, skriver Berlingske.

Ifølge avisen, der siden marts 2017 har gravet sagen om Danske Banks brud på hvidvaskreglerne i Estland frem, er whistlebloweren briten Howard Wilkinson.

Fra 2007 til 2014 var han chef for Danske Banks baltiske handelsaktiviteter under Danske Markets.

- Jeg kan bekræfte, at jeg arbejdede som chef for Markets i Baltikum med base i Tallinn fra 2007 til min sidste arbejdsdag i april 2014, kun fire måneder efter min første whistleblowerrapport til topledelsen i København, skriver briten til Berlingske.

Danske Bank ignorerede i årevis gentagne advarsler om, at milliarder af euro flød igennem bankens estiske afdeling fra blandt andet Rusland, Moldova og Aserbajdsjan.

Banken blev advaret første gang i 2007. Men først i december 2013, hvor Howard Wilkinson skrev en whistleblower-rapport til bankens ledelse, begyndte banken at behandle problemerne.

Berlingske Business, der har været afgørende for at få historierne om filialen i Estland frem, har længe haft kontakt til og citeret whistlebloweren. At han nu står frem ved navn er udløst af, at en estisk avis har navngivet ham.

Howard Wilkinson bliver ifølge Berlingske i den estiske avis beskyldt for selv at have være involveret med nogle af de tusinder af suspekte, udenlandske selskaber, der har sendt penge via Danske Bank.

- Det er ikke muligt for mig at kommentere direkte på dine spørgsmål. Lad mig blot sige, at når jeg ser tilbage på min indsats fra et juridisk, kontraktuelt og etisk perspektiv, så har jeg absolut ingen problemer med at sove om natten, skriver han til Berlingske om kritikken.

I sine whistleblowerrapporter beskrev Howard Wilkinson, hvordan den estiske afdeling for udenlandske kunder håndterede kunder, der var relateret til den øverste politiske top i Rusland samt flere selskabet med base i Danmark.

Mens Danske Bank behandlede whistleblower-rapporten var det først da bankens interne revision senere i 2014 rejste et blodrødt flag over filialen i Estland, at banken begyndte at lukke ned for de kunder.

