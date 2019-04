Danske boligejere konverterer lån for milliarder

Lån for mange milliarder på det danske boligmarked skiftes ud til fordel for et lån med en lavere rente.

Der bliver omlagt danske boliglån for mange milliarder kroner, og der kan muligvis blive tale om den største omgang omlægninger i flere år, lyder vurderingen fra to banker.

Både Nykredit og Nordea beskriver en igangværende "konverteringsbølge" til lån med 1,5 procents rente.

Fristen for at opsige et lån løber til udgangen af april.

Allerede tirsdag er der dog indfriet fastforrentede lån for over 22 milliarder kroner. Hos Nordea forventer man, at det tal runder 70 milliarder kroner, mens Nykredit regner med et sted mellem 60 til 70 milliarder kroner.

- Vi forventer den største konverteringsaktivitet siden 2015, siger chefanalytiker hos Nykredit Jeppe Borre.

Dengang var det, da det blev muligt at få et boliglån til to procent.

Hans tal viser, at det særligt er de omkring 200.000 boligejere med et lån til 2,5 procent i rente, der kan tjene penge på at få omlagt lånet.

Derudover kan der for nogle af de 400.000 boligejere med et lån til to procent også være lavere månedlige ydelser ved at konvertere.

Boligøkonom hos Nordea Lise Nytoft Bergmann forklarer, at et hurtigt skabelon-regnestykke illustrere, hvordan boligejerne kan sparre penge på sit lån.

- Sidder man i dag med et 30-årigt lån med en rente på 2,5 procent og lægger ned til 1,5 procent, så sparer man noget på renteudgiften.

- Samtidig er realkreditlån skruet sammen på den måde, hvis man betaler afdrag på sit lån, stiger afdraget jo lavere renten er.

- Hvis man har et lån på en million kroner, kan man spare en lille hundredkroneseddel hver måned efter skat. Og samtidig afdrager man godt 400 kroner mere hver måned, siger hun.

/ritzau/