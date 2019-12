Danske lastbiler fragter mindre gods til udlandet

I tredje kvartal er danske lastbilers transport af gods i udlandet faldet en del i forhold til andet kvartal.

Den samlede godstransport med danske lastbiler er faldet med syv procent i tredje kvartal i forhold til andet kvartal.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som har korrigeret for almindelige sæsonudsving.

Faldet skyldes primært, at danske lastbilers transport af gods i udlandet er faldet kraftigt.

Ses der på udviklingen over det seneste år, er udviklingen mere opløftende.

I tredje kvartal i år har de danske lastbiler transporteret tre procent mere gods end for et år siden.

Ifølge Kristian Skriver, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, er udviklingen i godstransporten en indikation på udviklingen i de økonomiske aktiviteter herhjemme.

Derfor giver tallene fra Danmarks Statistik også et broget billede i forhold til den danske økonomi i øjeblikket.

- Der er betydeligt mere aktivitet i dansk økonomi i tredje kvartal i år end for et år siden, men samtidig er der svaghed at spore i tredje kvartal, hvor der er tegn på, at væksten foregår i et lavere gear end tidligere i år.

- Det er netop det samme billede, vi ser for dansk økonomi, siger Kristian Skriver.

