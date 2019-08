Danske onlinebutikker sælger ulovlige e-cigaretter

Et tilsyn i 44 butikker har vist, at der i mange tilfælde ikke er givet tilladelse til at sælge e-cigaretter.

En lang række onlinebutikker i Danmark sælger ulovlige e-cigaretter.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har tjekket, om der er styr på reglerne hos 44 forhandlere af e-cigaretter. Tilsynet har fundet problemer med hele 88 procent af 162 undersøgte e-cigaretter og såkaldte genopfyldningsbeholdere.

Beholderne indeholder den væske, der fordamper og dermed inhaleres ved brug af e-cigaretter.

Et centralt problem er, at produkterne ikke er anmeldt korrekt til EU's indberetningsportal for varer. Dermed kommer e-cigaretterne ikke på den danske markedsføringsliste.

Og så er de populære erstatninger for ægte tobak ulovlige at sælge.

Det er den enkelte forhandler, der risikerer politianmeldelse og bøde for ulovligt salg. Men det er faktisk importørerne og fabrikanterne, der har ansvaret for at registrere produkterne i EU's portal for varer.

Derfor opfordrer Sikkerhedsstyrelsen alle forhandlere til at tjekke, om deres produkter er på listen over varer, der er lovlige at sælge i Danmark.

E-cigaretter og tilbehør hertil må først markedsføres, når Sikkerhedsstyrelsen har sendt en bekræftelse på, at produktet er anmeldt korrekt.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan man som importør og fabrikant få hjælp til at lave en korrekt anmelde af e-cigaretprodukter.

/ritzau/