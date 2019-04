Danske pensionskroner er investeret i banker involveret i skattesag

Danske pensionsselskaber har aktier for 6,8 milliarder kroner i svindelmistænkte internationale banker.

En række store internationale banker har spillet en nøglerolle i den formodede svindel med udbytteskat, der har lænset statskasserne i Danmark og andre europæiske lande for enorme summer.

Alligevel har de danske pensionsselskaber store investeringer i bankerne, skriver Dagbladet Information.

Det viser mediets gennemgang af de 17 største pensionsselskabers aktiebeholdninger.

Samlet set har pensionsselskaberne aktier for 6,8 milliarder kroner i banker som J.P. Morgan, Barclays og BNP Paribas, der er involveret i den såkaldte CumEx-sag.

Det er problematisk, mener Lars Koch, der er politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke og har fulgt CumEx-sagen tæt.

- Det er stærkt betænkeligt, hvis vores pensionspenge investeres i banker, der aktivt er med til at plyndre de statskasser, som også skal være med til at finansiere vores alderdom, siger han til Information.

Flere pensionsselskaber tager afstand fra bankernes ageren. "Meget bekymrende", siger Lærernes Pension, mens MP Pension beskriver den formodede svindel som "noget af det groveste, vi har set".

Foreløbig er kun én af de involverede banker, australske Macquarie, endt på den sorte liste hos ét dansk pensionsselskab, Pensam.

I stedet har størstedelen af pensionsselskaberne valgt at gå "i dialog" med bankerne for at få dem til at ændre adfærd.

- Vi forstår godt, at mange mennesker har fået nok af bankernes skandaler, men som pensionskasse er de svære at komme udenom, siger investeringschef i MP Pension, Anders Schelde, til Information.

Målt i absolutte tal er PFA det pensionsselskab, der har størst investeringer i bankerne. Pensionsselskabet har aktier for 907 millioner kroner i ti banker, der er involveret i sagen.

Ser man i stedet på andelen af de samlede aktieinvesteringer, skiller særligt TopDanmark sig ud.

De 633,4 millioner, som pensionsselskabet har aktier for i bankerne, svarer til 4,5 procent af TopDanmarks samlede aktiebeholdning.

Det er mere end dobbelt så meget som nummer to, Pensam, der har 2,2 procent af sin samlede aktiebeholdning i bankerne.

Alligevel har TopDanmark ikke umiddelbart tænkt sig at foretage sig noget i forhold til bankerne, oplyser pensionsselskabet.

- Vi har tiltro til, at generalforsamlingerne og bestyrelserne, som jo er aktionærernes repræsentanter, griber ind over for ledelser i banker, der måtte have sanktioneret bedrag mod statskasser, skriver kommunikationschef Jens Langergaard til Information.

