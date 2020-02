Danske robotbyggere på vej frem: Bygger domicil for kvart milliard

Et nyt domicil til to robotselskaber med plads til flere hundrede nye arbejdspladser skal bygges i Odense.

To danske robot-leverandører med globale kunder såsom Ford, Toyota og Unilever smider en kvart milliard danske kroner i at bygge et nyt fælles hovedkvarter i Odense.

Det oplyser de to selskaber, Mobile Industrial Robots og Universal Robots, tirsdag.

De to selskabet laver robotter til industribrancher såsom robotarme til bilbranchen, fødevarebranchen og elektronikbranchen.

Begge vokser i disse år og har derfor brug for mere plads og flere ansatte, forklarer direktør i Mobile Industrial Robots Thomas Visti.

- Det er et domicil, der har kapacitet til 1100. Og vi (de to selskaber, red.) er godt 600 i dag. Det er stadig to separate virksomheder, der får nogle fælles faciliteter, siger han om de to selskabers danske ansatte.

Han peger på, at begge selskaber har et amerikansk ejerskab, der har sagt god for at udvide og oprette nye arbejdspladser i Danmark.

- Det bekræfter vores amerikanske ejeres tiltro til det, som vi har skabt i Danmark, siger Thomas Visti.

Selv om de nye faciliteter kan rumme næsten dobbelt så mange ansatte, som de to robotselskaber i dag har, leder de ikke efter en roommate til deres nye fælles hjem.

- Vi gik selv i sidste år fra cirka 100 til 220 ansatte. Det er jo vækstrater af den størrelse, vi kigger ind i de kommende år, siger Thomas Visti om sin halvdel i Mobile Industrial Robots.

- Det er de forventninger, vi har.

- Vi vil gerne have en arbejdsplads, hvor vi kan fasthold de dygtige medarbejdere, som vi har, men også tiltrække yderligere kompetente medarbejdere. Både danske og udenlandske.

De to selskabers nye domicil skal efter planen stå klar i 2022.

/ritzau/