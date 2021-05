Danske søfolk bliver tilbudt coronavaccination i USA

Dansk Rederier kalder USA et foregangsland, fordi det har tilbudt udenlandske søfarende vaccination i landet.

Besætninger fra to Torm-tankskibe bliver tilbudt vaccination i USA.

Det er en del af et nyt amerikansk vaccinationsprogram mod covid-19, der retter sig mod udenlandske søfolk, og som er ved at blive udrullet i en række stater i USA.

Det skriver erhvervsmediet ShippingWatch.

Der er tale om et tilbud til besætningerne, fortæller Jacob Meldgaard, der er administrerende direktør i det danskbaserede tankrederi Torm.

Han er også formand for interesseorganisationen Danske Rederier og kalder USA et foregangsland.

- Jeg kunne godt tænke mig, at andre lande gjorde noget tilsvarende. De søfarende er nøglemedarbejdere og helt afgørende for, at den globale handel kan fungere trods en pandemi, siger han til mediet.

Formålet med programmet er at beskytte besætningerne og gøre det nemmere for skibene at anløbe havne med coronarestriktioner.

Det er ikke kun Torm, der har takket ja til tilbuddet. Også selskabet Anglo-Easter i Hongkong har taget imod, og besætninger fra 12 af selskabets skibe er de seneste dage blevet vaccineret.

Det oplyser administrerende direktør Bjørn Højgaard til ShippingWatch. Besætninger fra godt 50 andre skibe ventes at blive tilbudt vaccination den kommende måned, når de kommer i havn.

/ritzau/