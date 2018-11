Danske universiteter klager over forlags tommelskruer

Ifølge Videnskab.dk står flere danske universiteter bag en klage til EU over forlags milliarddyre monopol.

Danske universiteter er blandt en større gruppe europæiske af slagsen, der har klaget til EU over det, de ser som en lille gruppe videnskabelige forlags monopol - alt for høje priser og fuldfede overskud.

Det skriver Videnskab.dk.

- Vi synes, at vi har ret god dokumentation for, at der er noget rivravruskende galt.

- Vores våde drøm er, at Vestager (EU's konkurrencekommissær red.) tager den her sag op og får de store forlag til at rette ind, ligesom hun har gjort med giganter som Facebook og Google, siger Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter, til Videnskab.dk.

Ifølge artiklen sidder en håndfuld store forlag på de største og mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter.

Da publiceringer i disse - og adgang til dem - er meget afgørende, føler universiteterne sig pressede til at være kunder hos forlagene.

Selv om de dermed også skal abonnere på en masse mindre vigtige tidsskrifter og betale for adgang til forskningsdatabaser, der ofte indeholder deres egen forskning.

- Universiteterne er i en kattepine, fordi monopollignende, gigantiske virksomheder groft udnytter forskningens behov for at offentliggøre nye opdagelser – helst i de mest anerkendte tidsskrifter.

- Vi har simpelthen ikke andet valg end at gå med til de aftaler, siger bibliotekschef ved Syddansk Universitet, Søren Bertil Fabricius Dorch, til Videnskab.dk.

Ifølge den europæiske sammenslutning af universiteter, EUA, brugte dets medlemmer 600 millioner euro - 4,5 milliarder kroner - på adgang til data og publikationer i 2017.

I Danmark vurderer Søren Bertil Fabricius Dorch over for Videnskab.dk, at der er brugt 1,5 milliarder kroner over de sidste fem år på denne post.

- Det er ikke i orden, at de internationale videnskabelige forlag år efter år får lov at fore deres lommer på bekostning af offentlige midler til forskning og uddannelse, siger Jesper Langergaard fra Danske Universiteter til Videnskab.dk.

/ritzau/