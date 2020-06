Danske virksomheder ser mere optimistisk på fremtiden

I takt med den gradvise genåbning af samfundet har danske virksomheder genfundet noget af det gode humør.

Coronakrisen bankede humøret helt i bund hos de danske virksomheder i april og maj.

Virksomhederne ser dog lidt lysere på fremtidsudsigterne, hvor den gradvise åbning af samfundet har løftet humøret en smule blandt virksomhederne.

Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, der måler humøret blandt virksomheder.

Det viser blandt andet at erhvervstilliden steg til 68,1 i juni fra 50,1 i maj.

Fremtidsforventningerne kravler opad for alle brancher, men tallene er stadig på et lavt niveau, noterer flere økonomer.

- Erhvervslivets forventninger afspejler, at den indenlandske del af økonomien er på vej tilbage i et solidt tempo, mens eksportindustrien stadig går en svær tid i møde med en verdensøkonomi i corona-depression, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg i en kommentar.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen noterer sig, at tallene ikke er direkte gode, men påpeger, at både byggeri, industri og detailhandel nærmer sig de samme niveauer som i 2015.

- Vi regner med at se endnu bedre tal for erhvervslivet i den kommende tid, men det bliver svært at komme hele vejen op til niveauerne fra før coronakrisen. Der er stadig mange restriktioner, globale problemer forsigtighed blandt forbrugere og virksomheder, siger han i en kommentar.

/ritzau/