Danske virksomheders salg til udlandet stiger efter halv års dyk

Efter et halvt år med fald steg eksporten af danske varer igen i maj. Det viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

I maj steg danske virksomheders salg af varer til udlandet med 2,5 procent.

Flere økonomer er dog fortsat bekymrede for, at eksporten for alvor er kommet langt ned i gear.

- Set over de seneste tre måneder er vareeksporten faldet med 2,0 procent i forhold til de foregående tre måneder, skriver cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar.

- Det betyder, at en af Danmarks vigtige vækstmotorer ikke trækker på alle cylindre, og det er primært op til privatforbruget og investeringerne at trække dansk vækst i år, siger hun.

Udviklingen er bemærkelsesværdig og en anelse bekymrende, siger makroøkonom Søren V. Kristensen, Sydbank.

- Særligt set i lyset af, at vilkårene for den danske eksport egentlig på mange måder er ganske gunstige. Langt størstedelen af de danske eksportmarkeder er præget af opsving, som på den måde sikrer en vis efterspørgsel, skriver han i en kommentar.

- For at gøre ondt værre samler der sig efterhånden en sort sky i form af en truende handelskonflikt over udsigterne for eksporten. Særligt mellem USA og Kina bliver der i øjeblikket bygget toldmure, og det ser stadig ud til, at situationen udvikler sig, lyder det.

/ritzau/