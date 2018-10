Danskere topper i EU over tilfredshed med work/life-balance

Hver anden dansker er "meget tilfreds" med balancen mellem familie- og arbejdsliv. I Rumænien er det hver sjette

Følelsen af at være i perfekt balance mellem timerne på jobbet eller studiet og livet hjemme hos familien er meget velkendt for danskerne.

Med en andel på 47 procent ligger Danmark øverst blandt EU's 28 lande med svaret "meget tilfreds". Det viser en meningsmåling lavet på vegne af Europa-Kommissionen. I målingen har man spurgt voksne under 65 år.

Det eneste EU-land, der kommer i nærheden af denne oplevelse af god balance, er Østrig.

Går spørgsmålet på, om respondenten er "ret tilfreds" med arbejds- og familielivsbalancen, ligger Østrig i top med 90 procent. Danmark er her nummer to med 89 point.

Svarene afspejler blandt andet de bedre muligheder, der er i det offentlige system i Danmark, vurderer forsker i balance mellem familie- og arbejdsliv Anders Raastrup Kristensen, som er ekstern lektor ved CBS.

- Danmark har et offentligt system, der på mange måder gør det lettere at have en god balance mellem familie- og arbejdsliv. Der er pasningsgaranti og forholdsvis lave priser til pasningstilbud, siger han.

Han peger blandt andet på, at mange virksomheder "giver medarbejderne udstrakt fleksibilitet, så de kan tilpasse deres arbejdsliv til familielivet."

- Der er simpelthen nogle ting i hverdagen, der er nemmere for danskerne end for de fleste andre europæere, siger Anders Raastrup Kristensen.

I den anden ende af skalaen ligger syd- og østeuropæiske lande.

Spanierne og rumænerne er de mindst tilfredse. 66 procent i de to lande erklærer sig "tilfredse", mens 25 og 16 procent er "meget tilfredse".

Hver fjerde rumæner er "ikke ret tilfreds", og 13 procent af spanierne svarer: "slet ikke tilfreds". Til sammenligning får man kun det svar fra to procent i Danmark.

/ritzau/