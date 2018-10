Danskerne er mere lunkne over for den økonomiske fremtid

Forbrugertilliden faldt i oktober sammenlignet med måneden før. Og der er næsten næsten fald over hele linjen.

Danskerne tror stadig på økonomisk fremgang, men troen er blevet mærkbart mindre i oktober. På trods af troen på fremgang er der fortsat en stor skepsis over for, om nu er et godt tidspunkt at købe store forbrugsgoder på.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

De viser, at forbrugertilliden faldt til 5,1 i oktober mod 6,9 i september. Gennemsnittet for de seneste seks måneder lyder på 8,2.

- Samtlige underliggende indikatorer, som forbrugertilliden beregnes ud fra, ligger i oktober under gennemsnittet for de seneste seks måneder, skriver Danmarks Statistik.

Forbrugertilliden udregnes på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne bliver spurgt om en række udsagn. Alle disse får så en karakter, og det samlede indeks er udregnet ud fra disse.

Oktobers måling viser, at det er gået tilbage både for troen på, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre, og altså om det er fordelagtigt at købe store ting som fjernsyn eller vaskemaskine lige nu.

Specielt sidstnævnte stikker ud, da det tal som det eneste er negativt og har været det længe på trods af jobboom og stigende boligpriser.

- Vi må konstatere, at forbrugerne her ti år efter finanskrisen fortsat har spændt livremmen godt og grundigt ind, skriver cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted i en kommentar.

Han pointerer, at lønfremgangen siden krisen i høj grad er gået til dem, der i forvejen lå i toppen og derfor ikke har behov for det samme forbrug.

- En anden forklaring kan være, at de arbejdsmarkedsreformer, vi har gennemført under krisen, har svækket sikkerhedsnettet under lønmodtagerne og derfor har gjort forbrugerne mere forsigtige, skriver Erik Bjørsted.

/ritzau/