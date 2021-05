Danskerne fik knap 10.000 lånetilbud til boligkøb i april

I april blev der givet ét lånetilbud for hver fjerde udbudte bolig. Det er en del højere end de foregående år.

I april indhentede danskerne knap 10.000 lånetilbud til boligkøb og nybyggeri.

Det er det højeste antal for en april de seneste tre år. Det viser en opgørelse fra Finans Danmark.

Den store låneinteresse kommer efter et år, hvor udbuddet af boliger til salg ellers er faldet markant, og hvor priserne samtidig er steget.

Alligevel er der forsat mange danskere på jagt efter en ny bolig.

- Renteniveauet er også steget en smule, men heller ikke det har lagt en dæmper på danskernes interesse for at købe eller bygge bolig, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

For at sætte antallet af lånetilbud til boligkøb i perspektiv så blev der i april givet ét lånetilbud for hver fjerde udbudte bolig.

Det er markant flere end gennemsnittet for april de seneste tre år, hvor der kun er blevet givet ét lånetilbud for hver niende udbudte bolig.

- Det er et udtryk for, at efterspørgslen efter boliger fortsat er høj, selv om udbuddet er lavt, siger Ane Arnth Jensen.

Interessen for at låne penge til boligkøb og nybyggeri er stor i hele landet.

På tværs af alle regioner er antallet af lånetilbud til boligkøb og nybyggeri også det højeste for en april de seneste tre år.

Sammenlignes der med gennemsnittet for april de seneste tre år var antallet af lånetilbud i april i år mere end 25 procent højere i alle regioner.

- Vi ser, at danskere i alle dele af landet undersøger muligheden for at købe eller bygge drømmeboligen, siger Ane Arnth Jensen.

Tallene fra Finans Danmark kommer, efter at Boligsiden har offentliggjort nye tal for prisudviklingen på det danske boligmarked.

Ifølge Boligsiden, der er ejet af ejendomsmæglerne, har salgspriserne for huse og lejligheder i april været henholdsvis 14 og 17 procent højere end sidste år.

Prisstigningerne kommer efter et år, hvor salgspriserne er steget uafbrudt.

/ritzau/