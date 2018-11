Danskerne køber flere møbler og køkkener hos Ikea

Ikea Danmark har øget salget det seneste år. En stigende andel bliver solgt på nettet.

Der bliver solgt flere møbler til stuen og køkkener hos Ikea, og oftere bliver købene gjort på nettet.

Omsætningen i Ikeas fem danske varehuse er det seneste år steget med 140 millioner kroner til 4,3 milliarder kroner.

Det viser Ikea Danmarks årsregnskab, der løb til udgangen af august.

Den svenske kæde fortæller, at der det seneste år særligt har været fokus på at gøre det lettere at købe på nettet og samtidig få en hurtig levering.

Salget på nettet er steget 76 procent det seneste år.

- Konkurrencen på det danske detailmarked er spændende og udfordrende.

- Som virksomhed konkurrerer vi ikke kun med andre kæder, vi konkurrerer også om danskernes opmærksomhed og prioriteringer, siger Ikea Danmarks direktør, Johan Laurell, i en kommentar til regnskabet.

Selv om der er blevet solgt mere det seneste år, er overskuddet alligevel faldet til 217 millioner kroner fra 321 millioner kroner året før.

Dykket skyldes blandt andet investeringer på det digitale område og i hurtig levering.

Ikeas fem danske varehuse er i Taastrup, Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg.

Egentlig var en sjette butik også på vej i Esbjerg, men for nylig valgte Ikea at trække i bremsen.

Efter planen skulle det nye varehus have stået klar i 2021, men da flere køber deres varer på nettet, er planerne udskudt.

For det kommende år venter Ikea Danmark, at salget vil stige mellem tre og fem procent og ende på 4,4-4,5 milliarder kroner. Samlet har Ikea knap 2700 ansatte i Danmark.

Ikea blev stiftet i 1943 af svenskeren Ingvar Kamprad, der byggede forretningen op til at være et verdensomspændende varemærke.

Samlet findes der 422 butikker under Ikeas brand i over 50 lande, når alle franchise- og mindre butikker tælles med. Der er 208.000 ansatte på verdensplan.

