Danskerne valfartede til Bornholm i juli

Bornholm hitter blandt danskere og tyskere. Og klippeøen havde det højeste antal gæster i juli i 12 år.

Bornholm, Bornholm, Bornholm - du er den dejligste ferieø.

Og det syntes både danskere og tyskere, der i høj grad valgte at tage til klippeøen i juli.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik steg antallet af overnattende gæster på Bornholm således med 18 procent i forhold til juli sidste år.

Oveni kunne hoteller, vandrehjem, campingpladser og lystbådehavne notere det højeste antal overnatninger siden 2007.

Især flere danskere og tyskere gik i land, da antallet af danske overnatninger steg med 21 procent, og de tyske steg med 23 procent.

Til sammenligning var svenskerne ikke så ivrige efter at komme til Bornholm som for et år siden. Antallet af svenske overnatninger faldt med tre procent i juli i år i forhold til juli 2018.

På landsplan kan udlejere af feriehuse også klappe i hænderne, da juli satte rekord, fremgår det af tallene.

Feriehusene var landet over udlejet i 131.200 uger i juli, hvilket er seks procent mere end juli sidste år, der havde den hidtidige rekord med 124.000 uger.

At efterspørgslen er vokset, kan også ses på antallet af bookinger til sommerferien. Ved udgangen af januar i år var 52 procent af de udlejede uger allerede reserveret mod 46 procent i forhold til januar sidste år.

Ser man på det samlede antal overnatninger på et hotel, en campingplads eller et sommerhus i hele Danmark, var stigningen dog mere begrænset.

Ifølge statistikbanken steg antallet af overnatninger i juli med 1,3 procent i forhold til måneden sidste år. Og for hoteller var stigningen på 1,5 procent, mens overnatninger på vandrehjem steg med 2,1 procent.

/ritzau/