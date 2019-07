Datarådgiver efter fejl: Vi tror at Google lytter med på alt

Mister vi vores privatliv, mister vi en afgørende del af vores demokrati, siger rådgiver efter Google-fejl.

Google har i nogle tilfælde optaget private samtaler ved en fejl, og det skubber til vores i forvejen meget lave tillid til de store tech-selskaber.

Det fortæller dataetisk rådgiver Pernille Tranberg, som er medgrundlægger af tænketanken Dataethics.eu.

Det er virksomhedens stemmestyrede tjeneste, Google Assistant, der har optaget samtaler, uden at brugerne har bedt om det, har Google erkendt.

- Det overordnede problem ligger i, at rigtig mange mennesker ikke har tillid til Google længere, og at tilliden er faldende, siger Pernille Tranberg.

- Vi vænner os simpelthen til, at det er okay at leve i sådan et samfund. Så mister vi vores privatliv.

En sprogekspert, som Google har samarbejdet med, har derudover delt lydoptagelser med den belgiske tv-station VRT.

Ifølge Google har eksperten dermed brudt virksomhedens datasikkerhedspolitikker.

Ifølge VRT har mediet lyttet til mere end 1000 optagelser fra brugere i både Belgien og Holland, der har den stemmestyrede tjeneste.

153 af optagelserne var optaget ved en fejl.

Pernille Tranberg fortæller, at mange er blevet overbevist om, at Google lytter med på vores elektroniske redskaber efter oplevelser med målrettede reklamer.

- Personligt tror jeg egentlig ikke, at de optager - det er alt for besværligt, og det er heller ikke blevet videnskabeligt bevist, at de gør, siger rådgiveren.

- Problemet er den faldende digitale tillid, og den smitter også af på alle mulige danske virksomheder, som ønsker at være åbne omkring deres brug af data.

De berørte brugere har blandt andet haft samtaler om deres privatliv, og nogle af optagelserne indeholder personfølsomme informationer.

- Privatliv er vigtigt, fordi det er en meget stor del af vores demokrati, hvor vi som mennesker uden at blive manipuleret kan træffe nogle beslutninger - for eksempel vælge vores politikere, siger Pernille Tranberg.

- Det handler om at have en sfære, hvor vi kan være i fred.

Google har i en meddelelser fortalt, at selskabet gennemgår "sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at en lignende situation sker igen".

/ritzau/