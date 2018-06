Datatilsyn glæder sig over voksende sagspukkel efter nye regler

En måned med nye og skrappere persondataregler giver 1367 nye sager hos Datatilsynet.

Den første måned med nye regler for beskyttelse af persondata har været ekstraordinært travl hos den ansvarlige myndighed.

Datatilsynet har siden 25. maj fortsat haft travlt med at besvare spørgsmål om de nye regler, der også har betydet en voksende sagspukkel hos tilsynet, der har oprettet omkring fire gange så mange sager som sidste år i samme periode.

- Vi må konstatere, at der er travlhed på alle leder og kanter. Der er masser, der skriver og ringer til os og spørger til reglerne, siger tilsynets direktør, Cristina Angela Gulisano.

- Det gælder borgere, som er blevet meget mere opmærksomme på deres rettigheder. Men det gælder også virksomheder og myndigheder, der gør et stort stykke arbejde for at leve op til reglerne, siger hun.

De nye regler efter EU's persondataforordning trådte i kraft 25. maj. Efter en måned er der oprettet 1367 nye sager hos Datatilsynet. Heraf er 331 anmeldelser af sikkerhedsbrud.

Til sammenligning blev der i samme periode sidste år oprettet 365 nye sager.

Stigningen skyldes til dels meget opmærksomhed om datasikkerhed i forbindelse med de nye regler og dels skrappere krav, vurderer direktøren.

- Den store bevågenhed, der var om databeskyttelse op til 25. maj, ser heldigvis ud til at fortsætte. De nye regler og ikke mindst muligheden for bøder har givet området en stor og tiltrængt opmærksomhed.

- Det er rigtig glædeligt. Vi er jo sat i verden for at sikre, at der bliver passet godt på danskernes personoplysninger, siger Cristina Angela Gulisano.

Med reglerne skal både virksomheder og offentlige myndigheder leve op til skrappere krav.

Den største forandring er måske, at virksomhederne fremover kan straffes med langt større bøder end tidligere. Desuden vil offentlige myndigheder som noget nyt også kunne få bøder for datasjusk.

Før kunne private virksomheders overtrædelse af persondataloven straffes med bøder på mellem 2000 og 25.000 kroner. Men nu kan det koste bøder på op mod 150 millioner kroner, eller fire procent af den årlige globale omsætning.

- Lige nu er vi ved at starte sagerne op med baggrund i de nye regler. Så må vi se, hvad reaktionen skal være. Om det skal ende med påbud eller bøde eller en kombination, siger direktøren.

Datatilsynet overdrager mulige bødesager til politiet, som så kan vælge at gå videre med sagen. Der kan gå op til et halvt år, før de første bødesager kan rejse, vurderer tilsynets direktør.

Senere hen kan Datatilsynet selv begynde at udstede bødeforlæg i ukomplicerede sager, ligesom når der udstedes færdselsbøder,

Men først skal der etableres en retspraksis på området, lyder det.

/ritzau/