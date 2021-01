De danske aktier er ramt af største kursfald i ti måneder

De danske aktier falder over tre procent onsdag. Det er største kursfald, siden corona ramte verden sidste år.

De danske aktier er onsdag ramt af de største kursfald siden coronaudbruddets start sidste år.

Det danske C25-indeks falder onsdag eftermiddag 3,24 procent til indeks 1615.

Indekset består af de 25 største og mest værdifulde selskaber på børsen. Aktier som Mærsk, Vestas, Ørsted og Pandora falder alle mellem seks og otte procent.

Det er det største kursfald i C25 siden 23. marts sidste år, hvor coronavirusset var begyndt at sprede sig og medførte nedlukninger verden over.

Udviklingen skal ses i lyset af, at C25-indekset det seneste år er steget voldsomt og langt mere end de fleste andre aktiemarkeder. Trods kursfaldet er C25 steget cirka 27 procent det seneste år.

- Det minder om en massakre på det danske aktiemarked, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Der er en horde af investorer, som er nervøse lige nu og sælger ud af alt det, de har tjent allerflest penge på det seneste års tid, og det er de danske aktier, siger Jacob Pedersen.

Samme vurdering kommer fra Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet.

- Efter en periode med meget massive og markante stigninger er det blevet tid til at hente gevinster hjem, siger han i en skriftlig kommentar.

Aktiemarkedet har de seneste år nydt godt af, at renterne er historisk lave.

Det gør det mindre attraktivt at lade pengene stå på bankkontiene eller investere dem i obligationer, og i stedet er der blevet investeret mere i aktier.

Ifølge Jacob Pedersen er nogle investorer begyndt at reagere på, at de lave renter ikke varer ved for evigt.

- Det tyder på, at der er nogen, som er nervøse for, om renterne begynder at stige, og hvad konsekvenserne bliver af den massive nedlukning, vi ser lige nu, siger Jacob Pedersen.

