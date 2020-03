De danske butikker havde lille fremgang før coronakrisen

Detailsalget steg lidt i februar, men der er udsigt til stort fald i marts, hvor coronavirusset satte ind.

De danske butikker havde en lille fremgang i salget, før coronavirusset ramte landet.

Detailsalget steg i februar med 0,3 procent sammenlignet med januar, hvilket især var trukket op af et højere tøjsalg.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Til gengæld spås et markant fald i salget i marts.

Her vil salget være præget af coronavirusset og den delvise nedlukning af samfundet.

Storcentre landet over skal være lukket i øjeblikket. Derudover har en lang række butikker valgt at lukke midlertidigt.

Det gælder blandt andet store kæder som Ikea, H og BR-butikkerne.

- Rigtig mange butikker har været nødsaget til at lukke ned i en periode som følge af regeringens påbud, siger Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank.

- Det vil unægtelig påvirke detailsalget negativt og give problemer for mange butikker, siger han i en skriftlig kommentar.

Til gengæld vil dele af detailhandlen - især dagligvarebutikker - have haft fremgang i marts, da danskerne har fået fyldt godt op i depoterne.

Alligevel vil marts byde på et historisk fald i detailsalget, vurderer Dansk Erhverv. Spådommen er et fald på 10-15 procent.

- Det vil naturligvis være et historisk fald, hvis lige vi aldrig har set før. Til sammenligning faldt detailsalget i enkelte måneder med 1,4 procent efter finanskrisen, hvor privatforbruget bremsede kraftigt op.

- Der er naturligvis ingen sunde og veldrevne virksomheder, der kan overleve, at deres salg forsvinder som dug for solen fra den ene dag til den anden, siger cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer.

Han kalder det derfor rettidig omhu, at Folketinget har vedtaget flere hjælpepakker. De giver mulighed for at få kompensation for faste udgifter og løn, hvis en virksomhed er hårdt ramt af coronakrisen.

Han vurderer, at der kan komme behov for flere hjælpepakker, hvis genåbningen af samfundet trækker ud.

/ritzau/