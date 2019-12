De første sager om udbytteskat går Skattestyrelsens vej

Skattestyrelsen vinder prøvesager om udbytteskat. Det bringer dog ingen penge tilbage i statskassen.

For første gang har Landsskatteretten taget stilling til sager i det enorme kompleks om formodet svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner.

Og afgørelsen blev en klar sejr til Skattestyrelsen. Det skriver Politiken og TV2.

Seks amerikanske enkeltmands pensionsplaner har stået fast på, at de har ejet danske aktier for milliarder.

I perioden 2012 til 2015 udløste det 207 millioner kroner i refusion af udbytteskat fra Danmark.

Men Landsskatteretten tror mest på Skattestyrelsen. Den siger, at pensionsplanernes ansøgninger om at få udbytteskat tilbagebetalt byggede på falske dokumenter og fiktive handler.

I afgørelsen slår Landsskatteretten fast, at bevisbyrden i sagen påhviler pensionsplanerne. Det er altså dem, der skal kunne dokumentere, at de reelt ejede de aktier, de angav i sine anmodninger om refusion af udbytteskat.

Men det har pensionsplanerne altså ikke kunnet. De har nu tre måneder til at beslutte, om de vil anke afgørelsen og få den bragt op hos domstolene.

Pensionsplanerne er de første, som får deres sager afgjort.

De seks sager er prøvesager for i alt 111 pensionsplaner og udbyttebetalinger for cirka 4 milliarder kroner.

Sagerne hører alle hjemme i den del af udbyttesagen, som er foregået gennem selskaber, som er ejet af Sanjay Shah.

Den britiske statsborger med bopæl i Dubai bliver af danske myndigheder anset som hovedmanden i udbyttesagen.

Landsskatteretten er ikke en domstol.

Den er en del af klagesystemet og er sammensat af politikere udpeget af Folketinget, jurister udpeget af skatteministeren og medlemmer udpeget af organisationer som Dansk Erhverv og Landbrug Fødevarer.

Selv om Skattestyrelsen har vundet de seks sager, bringer det ingen penge tilbage i den danske statskasse.

Milliarderne har for længst forladt Danmark.

Men afgørelsen kan få stor betydning for de cirka 200 retssager, som Skattestyrelsen har kørende mod de samme pensionsplaner ved retten i New York, hvor der ligger et krav om erstatning mod pensionsplanerne og deres bagmænd.

