De største danske banker kan stå imod hård finanskrise

Vender økonomien, er de største banker polstret til at kunne stå imod. Nogle mindre banker mangler penge.

De største danske banker er generelt set godt polstret til at kunne klare sig, hvis Danmark bliver ramt af en hård økonomisk nedtur.

Til gengæld vil flere af de mellemstore have for få penge på kistebunden.

Det vurderer Nationalbanken i sin halvårlige stresstest af den danske banksektor. Resultatet er nogenlunde på linje med den seneste test i november.

De største danske banker er i en samlet gruppe, der er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Det er Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank, DLR Kredit, Spar Nord.

Gruppen er pålagt ekstra krav om at have polstret kistebunden til dårlige tider.

Nationalbanken forsøger at belyse, hvordan de danske banker ville klare sig, hvis økonomien blev ramt af en hård nedtur.

I scenariet med en hård krise er dansk økonomi sat til at skrumpe 5,4 procent. Arbejdsløsheden vil samtidig stige 6,2 procentpoint, og boligpriserne vil tage et tungt dyk.

De store banker klarer sig gennem testen, men Nationalbanken skriver dog, at der er nogle banker, der er tæt på at overskride de kapitalkrav, de skal leve op til.

Mens de største banker generelt set har fornuftigt med penge, er der til gengæld enkelte af de mellemstore banker i Danmark, som vil komme i problemer, hvis den danske økonomi vender på hovedet.

De mellemstore banker vil samlet set mangle 800 millioner kroner i 2021 for at overholde kapitalkravene.

Hvis de går under, vil staten dog kunne håndtere konkurser, uden at det rammer dansk økonomi.

Til gengæld vil de pågældende bankers aktionærer og kreditorer tabe penge.

/ritzau/