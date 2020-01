Demens-gennembrud løfter Novo Nordisk til rekordniveau

Novo Nordisk-middel har vist en evne til at udsætte demens. Det får Novo-aktien til at slå rekord fra 2015.

Der blev slået rekorder på Fondsbørsen i København onsdag. Novo Nordisk-aktien voksede med omkring fem procent i værdi, og det var nok til at slå både Novo Nordisks egen kursrekord og løfte det toneangivende indeks C25 til hidtil usete højder.

C25-indekset voksede halvanden procent i værdi, hvilket er over den hidtidige rekord fra 27. december sidste år.

Mere markant er måske Novo Nordisks rekord. Medicinalgigantens aktie steg med fem procent i værdi og endte i kurs 418,65.

Hidtil var den højeste registrerede kurs på Novo Nordisk-aktien 417,25. Den rekord blev sat 5. august 2015.

Ifølge Ritzau Finans har aktien været i fokus dagen igennem, fordi Novo Nordisk har kunne fortælle lovende nyt om diabetes-2-midlet Victoza.

Ifølge Børsen har Novo Nordisk på den årlige konference hos storbanken J.P. Morgan fortalt, at data har bekræftet, at Victoza har vist sig at kunne udsætte demens.

/ritzau/