Den danske jobkarrusel har fart på: Flere skifter job

2018 bød på over 835.000 ansættelser i Danmark. Dermed er der stadig flere, der skifter job.

Der er gang i jobsamtalerne og ansættelserne på det danske arbejdsmarked.

Tal fra Jobindsats, der er trukket af pensionsforeningen PFA, viser, at mere end 835.000 gange fik nogen et nyt job i 2018.

Det er det højeste niveau, der er målt, siden man begyndte at føre statistik over jobskift i 2009.

Som pensionskasse er PFA interesseret i, at de mange jobskift kan betyde, at nogle betaler unødvendige gebyrer, fordi de får pensionsopsparinger flere forskellige steder.

- Et jobskift kan for eksempel indebære, at man får pensionsordning i et andet selskab end det hidtidige, og at man på den måde har pensioner i flere selskaber, siger Carsten Holdum, der er forbrugsøkonom hos PFA.

- Og pensioner i flere selskaber betyder, at man betaler omkostninger flere steder. Her kan der være meget at spare ved at samle dem i ét selskab.

Ifølge PFA kan en splittet pensionsopsparing fra man er 30 år koste 800 kroner i årlige omkostninger. Sparer man det beløb, kan det betyde op til 42.000 kroner ekstra før skat i opsparingen den dag, man går på pension.

Derudover giver Carsten Holdum det råd, at et arbejdsmarked med mange jobskift kan øge behovet for efteruddannelse.

- For arbejdsmarkedet vil i de kommende år ikke bare været præget af hyppigere jobskift men også flere karriere- og brancheskift, siger han.

/ritzau/