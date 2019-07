Den danske pålægsproducent Defco er begæret konkurs

Efter fire år med et samlet underskud på 56 millioner kroner er Defco taget under konkursbehandling.

Det fremgår af Statstidende, skriver Finans. Her fremgår det, at Skifteretten i Aarhus har taget virksomheden under konkursbehandling efter begæring modtaget 3. juli.

Defco producerer og sælger pålægs- og delikatesseprodukter til det danske marked, men eksporterer også til Spanien og Tyskland.

Selskabet har hovedkontor og produktion i Aarhus, og det har omkring 160 medarbejdere, fremgår det af Defcos hjemmeside.

Defco blev etableret af Knud Erik Czaja i 1982, og siden er de to sønner, Morten og Mikkel, inddraget i ledelsen.

Det har ikke været muligt for Finans at få en kommentar fra Knud Erik Czaja eller hans sønner.

Tidligere i juli gik Defco i rekonstruktion, og Mikkel Czaja oplyste til Fødevarewatch, at virksomheden er hårdt mærket af høje råvarepriser og endnu mangler at se hele effekten af en turnaround-proces.

Ifølge Finans har Defco de seneste fire år haft et samlet underskud på 56 millioner kroner, og selskabet har flere gange fået tilført frisk kapital fra Knud Erik Czaja.

/ritzau/