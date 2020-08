Den digitale postkasse e-boks er ude af drift

Tirsdag aften er der problemer med at logge på e-boks via app og på nettet, skriver e-boks på sin hjemmeside.

Den digitale postboks e-boks er tirsdag aften ude af drift.

- Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-boks både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden, skriver e-boks på sin hjemmeside.

Ifølge DR har e-boks være nede siden klokken 16.45 tirsdag eftermiddag.

Kommunikationsdirektør hos e-boks Susanne Søndahl Wolff oplyser til DR, at få danskere vil kunne logge på e-boks her til aften, men at siden er ude af drift for de fleste.

I sin e-boks kan man blandt andet få svar, hvis man er blevet testet negativ for coronavirus.

Også beskeder fra eksempelvis fra kommunen og sygehuset kan lande i e-boksen.

