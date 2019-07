Den Europæiske Centralbank lægger an til økonomisk hjælpepakke

ECB har ikke rørt renterne siden 2016. Lavere renter kan dog lure rundt om hjørnet, da økonomien knager.

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder sin nuværende rekordlave rente, der har været gældende de seneste tre år.

Dermed er indskudsrenten fortsat på minus 0,4 procent.

Det oplyser ECB efter sit rentemøde torsdag, hvor det dog varsles, at banken senere vil være klar til at søsætte tiltag, der skal sætte mere tempo på den europæiske økonomi.

ECB skriver, at renten forventes at være på det nuværende niveau eller lavere indtil tidligst midten af 2020, eller så længe det er nødvendigt.

Den Europæiske Centralbank har som opgave at sikre stabile og let stigende priser i eurozonen og dermed understøtte økonomien.

ECB's målsætning er en inflation på to procent om året.

Men de seneste år har den været lavere, og på det seneste har der været tegn på aftagende vækst i Europa.

Derfor er der blandt økonomer en forventning om, at ECB vil sætte nye tiltag i søen.

- De økonomiske udsigter for euroområdet er blevet forværret i løbet af 2019, blandt andet på grund af handelskrig og brexit, skriver Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

- Samtidig går det dårligt med ECB's bestræbelser på at få inflationen op på to procent, skriver hun i en kommentar.

ECB kan for eksempel sænke renten yderligere eller igen begynde at opkøbe obligationer i markedet, hvilket skubber flere penge ud i systemet.

Opkøbene brugte ECB i årene efter finanskrisen, hvor der blev købt obligationer for tusindvis af euro. Det program blev afrundet sidste år, men kan muligvis komme i spil igen.

ECB varsler også, at en mulighed er at give forskellige renter for eurozonens banker. Det vil sige, at de vil kunne få højere rente på en del af deres penge.

De forskellige renter er set som en håndsrækning til bankerne, der har været økonomisk ramt af de negative renter.

