Der indføres forbud mod alkohol i partybusser fra lørdag

Fest i partybusser skal stoppes. Derfor indføres fra lørdag forbud mod at drikke alkohol i partybusserne.

Der bliver indført et forbud mod alkohol i busser, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse. Det sker for at stoppe de såkaldte partybusser, hvor unge i den seneste tid har holdt fester på trods af flere restriktioner i nattelivet på grund af corona.

Det skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) på Twitter.

- Vi bliver nødt til at skrue ned for festerne, og det gælder ikke mindst, når de foregår i en bus, hvor pladsen er trang. De såkaldte partybusser har haft svært ved at styre festen.

- Derfor indføres forbud mod alkohol i busser. Der gælder fortsat krav om mundbind også i partybusser, skriver ministeren.

Forbuddet gælder fra lørdag og foreløbigt frem til 4. oktober.

/ritzau/