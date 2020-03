Det danske aktiemarked rejser sig fra sygesengen

Efter en uges fald og milliarder af tabt markedsværdi er de toneangivende danske aktier mandag i bedring.

Efter en uges styrtblødning har de danske aktier mandag rettet sig op og har næsten fremgang over hele linjen.

Sidste uge faldt det toneangivende C25-indeks med over 11 procent, i takt med at sundhedsmyndigheder i Europa fandt nye tilfælde af coronasmitte - særligt i Italien.

Men mandag er både de danske og europæiske markeder kommet på andre tanker. Efter omkring en times handel er alle 25 aktier i plus. Samlet set er C25-indekset oppe med mellem 2,5 og 3 procent.

Blandt de selskaber, der skyder op mandag morgen, er medicinalproducenten Novo Nordisk, og Demant, der laver høreapparater.

Modsat er Mærsk-aktierne kun i marginal bedring.

En central del af A.P. Møller-Mærsks forretning er at sejle med containere i hele verden.

Det er frygten for, at spredningen af coronavirus kommer til at sænke produktionen fra eksempelvis Kina, hvor virussets spredning er størst. Det vil i så fald give Mærsk mindre at sejle med.

Også i Tyskland og Frankrig er der bedring at spore efter lige så store eller større fald end de danske i sidste uge.

/ritzau/