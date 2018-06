Det første danske taxaselskab sætter sig selv til salg

Blandt andet Dantaxi 4X48's bestillingskontor og kundedatabaser kan overgå til en ny køber.

Den nye taxalov har løsnet grebet om branchen og giver muligheder for at udvikle forretningen og nye koncepter.

Det fører nu til, at det første taxaselskab herhjemme, Dantaxi 4x48, er udbudt til salg. Det sker via PwC Corporate Finance, skriver Frederiksborg Amts Avis.

95 procent af de tilsluttede vognmænd stemte ved den seneste generalforsamling for at give bestyrelsen mandat til at gennemføre salget.

- Når vi vælger at sætte til salg nu, er det fordi, vi anser tidspunktet for at være det mest optimale. Både set i relation til vores nuværende ejere, vognmændene og overfor en mulig køber. For den rigtige køber er der et uopdyrket potentiale i virksomheden og i markedet generelt, der kan udnyttes, siger selskabets direktør, Carsten Aastrup, til Frederiksborg Amts Avis.

Det er ikke selskabets 1400 vogne, der er til salg. De vil fortsat tilhøre vognmændene.

Derimod er det bestillingskontoret, kundedatabaser samt for eksempel rettighederne til taxa-appen Moove, der med cirka 100.000 brugere kan overgå til en køber.

Liberaliseringen af taxaloven vil også give selskabet mulighed for på sigt selv at købe nye vogne.

- Det kan være et af de redskaber, selskabet fremover kan dreje på for at sikre en god betjening - også i yderområder, siger Carsten Aastrup til Frederiksborg Amts Avis.

/ritzau/