Det offentlige Danmark gav underskud i starten af 2018

De offentlige finanser måtte notere et underskud på 6,3 milliarder kroner i første kvartal. Gælden falder dog.

Et lavere skøn for det offentlige indtjening på skat af pensionsafkast har sendt de offentlige finanser i rødt i de første tre måneder af 2018. Det skriver Danmarks Statistik.

Ifølge kvartalsregnskab var der et underskud på de offentlige finanser på 6,3 milliarder kroner. Det var 9,4 milliarder kroner dårligere end i samme periode 2017.

- Faldet skyldes blandt andet, at skønnet for pensionsafkastskatten var 6,8 milliarder kroner lavere end niveauet for første kvartal 2017.

- Den offentlige saldo er et udtryk for forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter. Indtægterne kommer primært fra skatter og afgifter, mens de største udgiftsposter er indkomstoverførsler til husholdningerne, aflønning af ansatte samt køb af varer og tjenester til løbende forbrug, skriver Danmarks Statistik.

Underskuddet til trods faldt statens nettogæld betydeligt i første kvartal. Nettogælden, der udregnes ved at trække gælden fra de værdier, det offentlige har, var på 16,3 milliarder kroner. Et fald på 6,7 milliarder kroner fra udgangen af 2017.

- Nedbringelsen af nettogælden skyldes primært kursstigninger på statens børsnoterede selskab Ørsted samt kursfald på statsobligationerne.

- Kursreguleringer forbedrede nettogælden med samlet 13,1 milliarder kroner i første kvartal 2018, hvilket mere end opvejede underskuddet på de offentlige finanser, skriver Danmarks Statistik.

Kigger man på, hvad det offentlige har lånt, ØMU-gælden, så lyder den på 776,6 milliarder kroner eller 35,1 procent af bruttonationalproduktet.

Sidst viser kvartalsregnskabet, at udgifterne til folkepension steg med 1,2 milliarder kroner i de første tre måneder af 2018 sammenlignet med året før. De samlede sociale udgifter steg med en milliard kroner i samme periode.

/ritzau/