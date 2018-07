Det varme vejr smelter Topdanmarks pengepung

En stigning i brandskader har haft betydning for Topdanmarks resultater i det forgangne kvartal.

Det gode vejr er ikke godt for alle.

De mange soltimer og få regndråber har betydet, at antallet af brandskader er steget. Og det mærker forsikringsselskabet Topdanmark.

I sit regnskab for andet kvartal, som er blevet offentliggjort fredag, skriver selskabet, at det tørre vejr har haft stor betydning:

- Faldet i forsikringsteknisk resultat skyldes især, at brandskader lå på et usædvanlig lavt niveau i andet kvartal sidste år, mens brandskader lå på et usædvanlig højt niveau i andet kvartal i år, skriver selskabet i regnskabet.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede da også under analytikernes forventning.

Resultatet blev 325 millioner kroner i kvartalet. Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates havde analytikerne ventet 401 millioner kroner.

I samme kvartal sidste år lå tallet på 497 millioner kroner.

For det samlede resultat før skat kan Topdanmark notere sig et overskud på 435 millioner kroner. Ifølge Ritzau Finans forventede analytikerne et plus på 471 millioner kroner.

