Detailsalget falder efter rekordmåned - men er stadig højt

Fra marts til april er detailsalget faldet otte procent. Økonom er ikke bekymret, da det sker fra højt niveau.

Fra marts til april er salget i den danske detailhandel faldet.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er korrigeret for prisudvikling, effekten af handelsdage og sæsonudsving.

Mere præcist er detailsalget - det vil sige salget af varer til private forbrugere - faldet med otte procent fra marts til april.

Udviklingen skal dog ses i lyset af genåbningen i marts, der var med til at give et rekordhøjt salg i detailhandlen.

Faldet i april kommer således fra et rekordhøjt niveau måneden før, og isoleret set var der fortsat en meget høj omsætning i detailhandlen.

- Genåbning og feriepengene har haft en kæmpe påvirkning på danskernes forbrug, og det tegner detailhandlen et højaktuelt billede af.

- Det bekræfter os i, at det bliver forbrugerne, som kommer til at være den drivende vækstmotor i den danske økonomis vej ud af coronakrisen, siger cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar.

Det faldende detailsalg fra marts til april dækker over et mindre salg inden for hver af de tre overordnede varegrupper. De er fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer.

Mens fødevarer og andre dagligvarer oplevede et fald på 7,5 procent, så faldt salget af beklædning mv. med 8,1 procent. For andre forbrugsvarer var faldet størst med en tilbagegang på 8,8 procent.

Trods faldet er det stadig andre forbrugsvarer, som står for den største andel af det samlede detailsalg, bemærker privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

- Detailsalget faldt på tværs af detailbranchen, men ligger fortsat klart højest i kategorien "andre forbrugsvarer", der blandt andet tæller elektronik, møbler og byggemarkeder, der bliver ved med at klare sig godt trods genåbningen, siger hun i en kommentar.

Både Louise Aggerstrøm Hansen og Jeppe Juul Borre forventer, at en større del af danskernes forbrug fremadrettet vil gå til eksempelvis restaurant- og cafébesøg samt oplevelser som biografture og ferier til udlandet.

Det vil ske på bekostning af detailhandlen, som ifølge økonomerne til tider har haft guldrandede måneder under coronakrisen.

/ritzau/