Detailsalget holder højt niveau: Danske turister trækker op

Detailsalget faldt i juli, men er fortsat på et højt niveau. Mange ferier hjemme i Danmark kan have hjulpet.

Salget i de danske butikker holder fortsat et højt niveau efter genåbningen af samfundet, men er i juli faldet en anelse sammenlignet med maj og juni.

Det oplyser Danmarks Statistik.

Sammenlignet med juni er der tale om en tilbagegang på en procent, men i forhold til juli sidste år er det næsten syv procent højere.

- Efter stigende omsætning i maj og juni er forbrugernes købetrang altså kølet en smule ned. Detailomsætningen i juli var dog fortsat relativt høj, skriver Danmarks Statistik.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri vurderer underdirektør Morten Granzau, at salget i de danske butikker er hjulpet af, at mange har holdt ferie hjemme.

Han kalder det positivt, at salget stort set holder niveau fra juni.

- De vidner om, at detailhandlen kan holde dampen fra genåbningen oppe.

- Det er de mange danskeres sommerferie hjemme i det danske sommerland, samt at nogle danskere har taget forskud på efterårets feriepenge, som har medvirket til at give dansk detailhandel en god sommer, siger Morten Granzau i en kommentar.

Detailsalget er et af en stribe nøgletal, som økonomer, politikere og virksomheder følger for at få et indblik i sundhedstilstanden for dansk økonomi.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv vurderer cheføkonom Tore Stramer, at juli vil blive den første af mange måneder, hvor salget går tilbage,

- Mange danskere havde simpelthen et opsparet købsbehov efter nedlukningen. Det har dog været en engangsforestilling og vi må nok berede os på et efterår med faldende detailsalg, skriver han i en kommentar.

Efter årets første syv måneder er detailsalget samlet steget med knap to procent sammenlignet med 2019.

Udviklingen dækker over store forskelle. For eksempel er salget i tøjbutikker dykket over 20 procent i år.

Til gengæld har blandt andet supermarkeder, byggemarkeder og havecentre haft stor fremgang i løbet af året.

Tore Stramer vurderer, at udbetalingen af tre ugers feriepenge senere i år kan sparke gang i forbruget. Pengene bliver efter planen udbetalt i oktober.

- Feriepengene kan potentielt give en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til forbruget.

- Det er dog meget usikkert, hvor mange danskere der vil vælge at få pengene udbetalt og senere forbruge pengene, skriver han.

/ritzau/