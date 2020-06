Genåbning gav massiv stigning i detailsalget i maj

I maj er detailsalget steget 9,4 procent. Særligt salget af tøj har været med til at trække op.

Danskerne har i den grad svinget dankortet, efter at samfundet er begyndt at genåbne efter nedlukningen.

Der har givet en massiv fremgang i detailsalget i maj, der er steget 9,4 procent fra april. Det oplyser Danmarks Statistik.

Det er den største månedlige stigning siden starten af 2000, hvor statistikken blev lanceret.

- Dertil har detailsalget aldrig tidligere været så højt som i maj. Man fristes næsten til at sige wow, skriver Tore Stramer, cheføkonom hos Dansk Erhverv, i en kommentar.

I midten af marts blev der indført en stribe restriktioner for at bremse spredningen af coronavirus i Danmark. Det har givet et faldende detailsalg.

I marts til maj har salget været 1,1 procent lavere end i perioden december 2019 til februar 2020, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

11. maj blev en række restriktioner for detailhandlen dog ophævet - blandt andet har storcentre igen kunnet slå dørene op, ligesom der har været et mindre pladskrav til kunderne i butikkerne.

Det har ifølge Danmarks Statistik været med til at give en "ekstraordinær stor stigning" i detailsalget i maj.

- Det vurderes, at denne genåbning sammenholdt med den fortsatte nedlukning af øvrige dele af samfundet har bidraget til den betydelige stigning i detailomsætningen, skriver Danmarks Statistik.

Stigningen skal da ifølge Tore Stramer fra Dansk Erhverv også ses i lyset af, at der har været en ketchupeffekt i maj.

Der har nemlig været et opsparet forbrug under nedlukningen, som nu har fået frit løb.

- Man skal derfor nok forvente, at der kommer et fald i detailsalget over de kommende måneder, skriver cheføkonomen.

Særligt salget af tøj er vokset massivt i maj. Her blev salget tæt på fordoblet fra måneden før.

Det er dog fortsat ikke tilbage på niveauet, før samfundet lukkede ned for at inddæmme smitten med coronavirus.

/ritzau/