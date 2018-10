DF: EU-bankunion er ikke løsning på milliardsvindel

Statsministeren mener, at udbytteskattesag kalder på, at Danmark går med i EU-bankunion. DF afviser.

Det er en ændring af skattereglerne, og ikke et dansk indtog i EU's bankunion, der skal være svaret på sagen om omfattende svindel med udbytteskat i Europa.

Det siger Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag har sagt, at sagen kalder på, at Danmark melder sig ind i EU's bankunion.

- Det her handler ikke om fælles bankregler. Det handler om skatteregler, som er blevet udnyttet i forskellige lande.

- Den bedste måde at stoppe udnyttelsen af skattereglerne er at ændre skattereglerne - og ikke nødvendigvis lave fælles bankunion, siger Flydtkjær.

En række europæiske medier - heriblandt Politiken og DR - har torsdag afsløret, hvordan skattemyndighederne i en række lande er blevet snydt for udbytteskat på aktier af storbanker og deres kunder.

Ifølge medierne er der svindlet for anslået 410 milliarder kroner.

Det har gennem flere år været kendt, at de danske skattemyndigheder er blevet svindlet for 12,7 milliarder kroner.

De nyeste afsløringer viser, at Tyskland og Frankrig er blevet snydt for henholdsvis 237,2 milliarder kroner og 127 milliarder kroner.

DF-politikeren mener, at der allerede er et godt samarbejde på EU-niveau, men at der skal koordineres om nye regler på skatteområdet.

- I Danmark er der allerede nye regler på tegnebrættet, og der skulle vi gerne koordinere med de andre lande, så de kan være med på nogenlunde samme bølge som os, siger han.

/ritzau/