DFDS skærer 200 stillinger i Danmark i spareplan

Det danske rederi DFDS vil spare en kvart milliard kroner i omkostninger og vil derfor skære 650 stilling - heraf 200 i Danmark.

Det oplyser rederiet mandag i en meddelelse til fondsbørsen.

DFDS beskriver øvelsen som en "tilpasning".

- Tilpasningen til de nye markedsvilkår medfører beklageligvis, at omkring 650 medarbejdere vil forlade DFDS i de kommende måneder, hvoraf 200 er ansat i Danmark, skriver DFDS.

DFDS har i alt i omegnen af 8600 medarbejdere.

Rederiet har som mange andre selskabet været påvirket af udbruddet af coronavirus og flere landes nedlukning som følge heraf.

Men ifølge DFDS-direktør Torben Carlsen er selskabet styret udenom de største problemer i første omgang.

- Vores indledende tilpasning til Covid-19 er kommet godt i mål, siger han i fondsbørsmeddelelsen.

- Vi tager nu yderligere skridt for at sikre den langsigtede vækst og effektivitet. Samtidig fortsætter vi med at holde øje med nye muligheder, der kan opstå.

I slutningen af juni genåbnede DFDS sin færgerute mellem Oslo og København. Samtidig åbnede rederiet en ny rute mellem Oslo og Frederikshavn.

Trods genåbningen er ikke alt som normalt på Oslofærgen. Færgen sejler med færre passagerer. Og der er eksempelvis ikke adgang til natklubber på færgen, ligesom passagerer på færgen må spejde langt efter en buffet.

DFDS venter desuden stadig på grønt lys til at genoptage sin rute mellem Amsterdam i Holland og Newcastle i England.

DFDS har allerede i maj skruet ned for forventningerne til, hvor mange penge rederiet vil tjene i 2020 med to milliarder kroner.

Dengang blev det understreget, at selskabet ligesom store dele af erhvervslivet går en usikker fremtid. Og selskabet er ikke blevet meget klogere siden da.

- Usikkerheden er fortsat ekstraordinært høj, særligt for rejsemarkedet, skriver DFDS mandag.

- Det medfører, at der fortsat vil kunne forekomme betydelige ændringer i resultatforventningen og dens forudsætninger i anden halvdel af året.

/ritzau/