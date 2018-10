DI Handel: Kinesiske Alibaba bør ikke få udviklingsbistand

Det er kritisabelt, at e-handelsvirksomheden Alibaba kan modtage danske bistandspenge, mener DI Handel.

Dansk udviklingsbistand bør ikke gå til at støtte den kinesiske e-handelsgigant Alibaba. Det mener DI Handel, et branchefællesskab under Dansk Industri, der repræsenterer 1500 handelsvirksomheder.

Det skriver Dagbladet Information.

- Hvis det er korrekt, at vi påtænker at lade dansk udviklingsbistand komme verdens 20. rigeste mand til gode, så bør vi overveje og revurdere, hvad vi anvender dansk udviklingsstøtte til, siger direktør i DI Handel Annette Falberg til Information.

Kritikken kommer efter Information onsdag skrev, at et partnerskab mellem Alibaba og en kinesisk miljøorganisation kan ende med at få udviklingsstøtte.

Partnerskabet er blandt finalisterne til at få finansiering fra organisationen P4G, der er stiftet af den danske regering og finansieret med 225 millioner bistandskroner.

Målet med partnerskabet er at gøre e-handelsgigantens pakkeudbringning mere bæredygtig.

Alibaba-stifter Jack Ma er ifølge amerikanske Forbes verdens 20. rigeste mand, skriver Information.

Virksomhedens omsætning er "svimlende", som Udenrigsministeriet har formuleret det. Derfor må e-handelsgiganten selv tage ansvar og selv finansiere sin grønne omstilling, mener Annette Falberg.

Kritikken fra DI Handel er særligt opsigtsvækkende, fordi Dansk Industri lægger lokaler til P4G-topmødet i København senere på ugen.

Her skal DI-direktør Karsten Dybvad sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holde velkomsttalen.

Under topmødet bliver det lørdag offentliggjort, om partnerskabet mellem organisationen og Alibaba får støtte.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har ikke ønsket at udtale sig til Information.

/ritzau/