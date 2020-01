DI: Kina må skrue ned for ambitionerne de kommende år

Væksten i Kina har været utrolig høj i mange år, men kineserne må skrue ned for ambitionerne, vurderer økonom.

Det siger en del om Kina, at en vækst på 6,1 procent kan være den laveste i 29 år.

Det mener cheføkonom i Dansk Industri (DI) Allan Sørensen.

- Væksten i Kina har været utrolig høj i rigtig mange år, og økonomien er blevet fordoblet alene i 2010'erne, siger han.

- Kinesernes indkomster vokser med næsten ni procent om året, og det giver forbrugerne øget magt i kinesisk økonomi. Servicesektoren er den klart største sektor, og den vokser væsentligt hurtigere end industrien og landbruget, siger Allan Sørensen.

Natten til fredag dansk tid har Kinas statistiske bureau, NBS, offentliggjort tal for væksten i landet i 2019. Tallene viser, at Kinas bruttonationalprodukt (bnp) voksede med 6,1 procent sidste år.

Det er den laveste vækst siden 1990.

Væksten i 2019 er dog i tråd med analytikernes forventninger og inden for de 6,0-6,5 procent, som den kinesiske regering havde stillet i udsigt for 2019 som helhed.

Men kineserne bliver nødt til at skrue ned for ambitionerne i de kommende år, vurderer Allan Sørensen.

- Væksten vil fortsat være høj, men den ventes gradvist at aftage ned mod fem procent om året frem mod 2025, siger han.

Siden årtusindskiftet er Kina gået fra at være verdens sjette største økonomi til nu at være verdens næststørste. Kina har dermed overhalet Japan, Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Kun amerikansk økonomi er større end Kinas.

USA er Kinas klart største eksportmarked. Amerikanerne aftager knap en femtedel af Kinas eksport.

Onsdag skrev USA og Kina under på en fase 1-handelsaftale. Aftalen betyder, at USA vil reducere en smule af landets øgede told på kinesiske produkter, mens Kina derimod forpligter sig til at importere flere amerikanske varer.

- Handelskrigen har været hård ved kinesisk eksport til USA, som er faldet med 20 procent over det seneste år, siger cheføkonomen.

Den første delaftale har ifølge Allan Sørensen ikke normaliseret handelsrelationerne, men den signalerer, at handelskrigen næppe eskalerer yderligere, mener han.

/ritzau/