Disney+ gør klassikere forbudt for børn på grund af stereotyper

Film som "Peter Pan", "Dumbo" og "Junglebogen" kan børn ikke selv længere tilgå på Disneys streamingtjeneste.

En række Disney-klassikere er blevet forbudt for børn på Disneys streamingtjeneste.

Det betyder, at børn ikke kan se klassikere som "Peter Pan" og "Aristocats", uden at en forælder har sagt god for det.

Børneprofiler på streamingtjenesten Disney+ kan derfor ikke længere finde og afspille de klassiske børnefilm.

Årsagen er, at Disney+ har lavet et filter, der gør, at indhold med racistiske stereotyper er blevet gjort utilgængeligt for børn. Det skriver techmediet Engadget.

Voksne har adgang til hele indholdet. Det vurderes, at de er bedre i stand til at sætte indholdet i kontekst for barnet.

Men film som "Peter Pan", "Aristocats", "Lady og Vagabonden", "Dumbo" og "Junglebogen" kan børn altså ikke længere selv tilgå.

Disney+ har i forvejen haft et mærkat ved visse film, hvor seeren bliver oplyst om problematisk indhold i filmen.

Om indholdet i "Lady og Vagabonden" skriver Disney+ for eksempel:

- Dette program indeholder negative skildringer og/eller uacceptabel behandling af mennesker eller kulturer.

- Disse stereotyper var fejlagtige dengang og er fejlagtige nu. I stedet for at fjerne dette indhold ønsker vi at anerkende dets skadelige indvirkning, tage ved lære af det og fremme dialog, så vi kan skabe en mere inkluderende fremtid.

Det er værd at bemærke, at børn fortsat kan tilgå fortsættelser til "Peter Pan", "Junglebogen" og "Lady og Vagabonden". Det skyldes, at de ikke betragtes problematiske i forhold til indholdet.

/ritzau/