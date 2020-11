Disse vilkår skal flyselskaberne overholde

* Vilkår 1: Hvis luftfartsselskaberne har modtaget anmodninger om refusion inden 1. oktober 2020, skulle de have gennemført en kontant refusion af passagerernes ubenyttede billetter senest 15. november 2020.

* Vilkår 2: Ved anmodninger om refundering, som selskaberne har modtaget i perioden 1. oktober 2020 til 15. november 2020, skal de gennemføre en kontant refusion af de ubenyttede billetter senest 1. december 2020.

* Vilkår 3: Hvis selskaberne modtager anmodninger om refundering af ubenyttede billetter fra den 15. november, skal de gennemføre en kontant refusion inden for syv dage.

* Et af de 12 luftfartsselskaber er blevet pålagt at sikre, at passagerne har fået valget mellem en voucher og en kontant tilbagebetaling for alle aflyste flybilletter i covid-19-perioden.

Kilde: Lars Korsholm - kontorchef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

/ritzau/