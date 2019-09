Djøf er med på kønskommission og vil have ministre med

Dansk Erhverv vil have kønskommission. Djøf bakker op og vil starte i folkeskolen med at ændre på kønsdebat.

Djøf melder sig i koret om at kræve en kønskommission nedsat af regeringen, der skal se på, hvordan man rykker rundt på de traditionelle kønsroller. Formanden for Djøf vil have national handlingsplan.

- Vi har jo tidligere været fremme med forslag om, at der skal ses på området med en national handlingsplan. Det er noget, der skal sættes i system, for det er en tankegang, der er dybt forankret i os.

- Så det kræver, at vi får sat det i system - at vi får kigget hele spektret rundt, siger Henning Thiesen, der er formand for Djøf.

Det er Dansk Erhverv, der i Politiken tirsdag efterlyser en kønskommission, så flere kvinder får mandejob og visa versa. Brancheorganisationen mener, at regeringen hurtigst muligt bør nedsætte sådan en kommission.

- Vi har ikke et quick fix, der kan løse de her problemer, men de er så store, at det er værd på tværs af områderne at kigge på, hvor problemerne stammer fra, siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Henning Thiesen mener, at man allerede skal starte i folkeskolen og siden op gennem uddannelsessystemet og vil derfor have undervisnings- og uddannelsesministeren med ind over:

- Vi skal allerede begynde i folkeskolen med at bryde med de kønnede forventninger – og vi skal fortsætte op gennem uddannelsessystemet til universiteterne, siger Djøf-formanden.

- Vi skal sikre, at børns og unges forventninger ikke begrænses af fordomme. Derfor vil jeg opfordre til, at uddannelsesministeren i samarbejde med undervisningsministeren sætter fokus på kønsdebatten, siger han.

En national handlingsplan skal i følge Djøf forpligte alle fra politisk hold til organisation, institutioner og befolkning, så både arbejdsmarked og uddannelser går fri for "kønsspændetrøjer", lyder det.

/ritzau/