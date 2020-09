Dødt vildsvin med afrikansk svinepest fundet i Tyskland

Vildsvinet er fundet tæt på den tysk-polske grænse. Der ventes nu på svar fra endnu en prøve.

Der er fundet et dødt vildsvin med afrikansk svinepest tæt på den tysk-polske grænse. Det skriver Danish Crown i en meddelelse.

Prøverne skal nu bekræftes, men det betragtes som en formalitet.

Får det betydning for prisen på grisekød i Tyskland, kan det også ramme de danske producenter.

De tyske priser har nemlig ifølge Danish Crown betydning for priserne i hele Europa.

Lars Albertsen, global salgsdirektør i Danish Crown, er ikke overrasket over fundet.

Det er dog endnu for tidligt at spå om, hvad det kommer til at betyde for Danish Crown.

- Lige nu handler det om at holde hovedet koldt og følge udviklingen i Tyskland.

- I løbet af få dage vil vi have et overblik over, hvilke konsekvenser det får for den tyske eksport ud af Europa, men indtil vi har det, giver det ikke mening at spå om, hvilken betydning det får for den danske notering, siger han.

/ritzau/