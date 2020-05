Domstol: Opkøbsprogram i ECB er delvist i strid med regler

EU-domstol har tidligere frikendt opkøbsprogram, som tysk forfatningsdomstol finder problematisk.

Tyske klagere over et program for opkøb af obligationer i Den Europæiske Centralbank får delvist ret. Reglerne skal tydeliggøres, hvis Tyskland fortsat skal deltage.

Det har en forfatningsdomstol i Karlsruhe tirsdag afgjort ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Det drejer sig om programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlig sektor (PSPP), som siden 2015 har været anvendt til at sætte gang i økonomierne.

Klagere sagde i 2017, at man under dette program finansierer stater direkte. Det er ikke tilladt.

I en afgørelse fra EU-Domstolen i december 2018 hed det, at opkøbsprogrammet var lovligt.

/ritzau/