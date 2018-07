Donkey Kong og Mario sender Nintendos resultat til vejrs

Japanske Nintendos overskud er steget betydeligt i første kvartal, i takt med at Switch-konsollen sælger godt.

Nintendos overskud er steget betydeligt i første kvartal, da man har solgt mange af den nye Switch-konsol. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet steg Nintendos nettooverskud med næsten 50 procent til 31 milliarder yen, 1,8 milliarder kroner, i første kvartal af selskabets regnskabsår, der sluttede med juni.

Det skete på et salg på 168 milliarder yen, en stigning på ni procent i forhold til samme periode sidste år.

- I første kvartal til Nintendo Switch blev "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" lanceret og blev populært og solgte 1,4 millioner styk på verdensplan.

- "Mario Tennis Ace", lanceret i juni, har også fået en god start med 1,38 millioner solgte styk, skriver Nintendo i regnskabet.

For hele året forventer Nintendo at omsætte for 1200 milliarder yen - 69 milliarder kroner - og få et nettoresultat på 165 milliarder yen.

/ritzau/