Drab på iransk general gør det dyrere at tanke bilen

Olieprisen stiger efter drab på iransk general. Priserne bør ikke stige meget mere, vurderer analytiker.

De seneste dages uro i Mellemøsten har sendt olieprisen op, hvilket også har ramt de danske bilejere på pengepungen, da det er blevet en anelse dyrere at tanke bilen.

Den dyrere literpris skyldes, at prisen på råolie har været stigende, efter at USA fredag dræbte den højtstående iranske generalmajor Qassem Soleimani i Irak, og iranerne har svoret hævn.

Det forklarer Jens Nærvig Pedersen, der er senioranalytiker i Danske Bank.

- Olieprisen stiger, fordi størstedelen af verdens olieproduktion foregår i Mellemøsten, og når der opstår uro, skaber det bekymring for forsyningen af olie.

- Indtil videre har konflikten ikke påvirket olieproduktionen, men der er risiko for en yderligere eskalering, hvilket vil kunne ramme produktionen, siger han.

Hos tankstationen Circle K er prisen på en liter blyfri 95 mandag 11,79 kroner, hvilket er en stigning på cirka 20 øre sammenlignet med starten af januar. Nogenlunde samme billede gør sig gældende hos Q8.

- Den stigende oliepris har givet lidt højere benzinpriser. Men i det store billede er det ikke voldsomt, når man ser på, hvad priserne generelt har været de seneste år.

- Olieprisen ligger nogenlunde inden for det niveau, vi har set de seneste par år.

- Den nuværende pris er ikke noget, der for alvor vil sætte spor i dansk økonomi eller privatforbruget. Dertil skal der noget højere priser til, siger Jens Nærvig Pedersen.

Prisen for en tønde råolie lyder mandag på 70 dollar per tønde mod knap 69 dollar fredag og 66 dollar torsdag.

Jens Nærvig Pedersen ser ikke stor risiko for, at prisen kommer til at stige markant mere, fordi flere af verdens store olieproducenter kan skrue op for hanerne og dermed øge udbuddet af olie.

- Saudi-Arabien vil hurtigt kunne øge deres produktion, og amerikanerne har store olielagre, som de kan sælge ud af, og det vil kunne dæmpe prisstigningerne på olie, siger Jens Nærvig Pedersen.

