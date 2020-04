Driften i Post Nord løber indtil videre rundt i 2020

PostNord kan for anden gang på to år glæde sig over et kvartal, hvor forretningen i Danmark går i plus.

Det underskudsplagede postselskab PostNord har i første kvartal af 2020 fået driften til at løbe rundt i Danmark. Det er anden gang de seneste to år, at det har været tilfældet.

De første tre måneder af 2020 har driften givet et lille overskud på to millioner svenske kroner - svarende til 1,36 millioner danske kroner.

Overskuddet er ud af en omsætning på lidt under 1,5 milliard kroner.

PostNord må dog ligesom alle andre tage sine forbehold for, at udbruddet af coronavirus har ændret voldsomt ved vilkårene.

- De nordiske landes forskellige restriktioner på grund af pandemien har også påvirket vores marked, skriver koncernchef Annemarie Gardshol til regnskabet.

- Mængderne af udvalgsvarer til butikkerne er for eksempel faldet markant, samtidig med at efterspørgslen efter levering til døren er steget kraftigt i hele Norden. Det lykkedes os hurtigt at opfylde det sidstnævnte behov.

- Selve pandemien har imidlertid ikke haft nogen direkte indflydelse på brevmængderne i kvartalet.

I slutningen af 2019 besluttede Folketinget at forlænge postaftalen med PostNord, så den løber til og med det første halvår af 2020.

Med aftalen fulgte 100 millioner kroner, der skulle give PostNord råd til at opfylde befordringspligten - pligten til at levere breve til alle dele af landet, uanset om det er en god forretning eller ej.

Samlet set kan PostNord-koncernen notere et overskud svarende til 179 millioner danske kroner i første kvartal.

PostNord er ejet 60 procent af den svenske stat og 40 procent af den danske stat. 21 procent af selskabets omsætning hentes i Danmark.

/ritzau/